POL-SN: 36-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) - In der Schweriner Feldstadt kam es am heutigen Morgen zum Brand eines Pkw. Anwohner wählten gegen 5.40 Uhr den Notruf, nachdem sie den Brand in der Wallstraße bemerkt hatten. Das Feuer konnte von der Schweriner Feuerwehr gelöscht werden. Der Pkw der Marke Skoda wurde durch das Feuer zerstört, des Weiteren wurde ein angrenzendes Wohnhaus durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen: Eine ...

