Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall mit Pkw

Kürten (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.07.) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Eine 58-jährige Kürtenerin befuhr mit ihrem Audi die Straße Oberselbach in Fahrtrichtung Bärbroich und beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich aufgrund der blendenden Sonne den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 37-jährige Kradfahrer aus Bergisch Gladbach über den Pkw der Kürtenerin auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand geschleudert wurde.

Der Bergisch Gladbacher zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Während der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige geschrieben, gegen die Fahrerin wird zudem standardmäßig wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell