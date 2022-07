Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Einbrüche in Gaststätten in einer Nacht

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.07.) kam es in Leichlingen zu zwei Einbrüchen in Gaststätten.

Am Mittwochmorgen (20.07.) meldete der Inhaber einer Gaststätte in der Brückenstraße einen versuchten Einbruch. Unbekannte Täter hatten versucht, in der Zeit zwischen Dienstag (19.07.) gegen 23:30 Uhr und Mittwoch (20.07.) gegen 09:00 Uhr in die Gaststätte zu gelangen. An der Eingangstür und den Fenstern fanden sich Hebelmarken. Es blieb jedoch bei einem Versuch.

Am gleichen Morgen wurde ein Einbruch in ein Brauhaus in der Straße Am Bahnhof gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich in einem ähnlichen Zeitraum Zugang zum Objekt verschafft. Bei diesem zweiten Tatort sind die unbekannten Täter über den Hintereingang gewaltsam in das Brauhaus eingestiegen, indem sie eine Glastür einschlugen. Dabei entwendeten sie aus den Räumen einen Tablet-Computer.

In beiden Fällen wurde die Spurensicherung hinzugezogen. Die Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen, die im Umfeld der beiden Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise zu der Tat werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st/ct)

