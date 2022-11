Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 23-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20.20 Uhr wurde ein 23-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Schwerin schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich außerhalb geschlossener Ortschaft auf der L72 zwischen dem Ortsausgang Schwerin und der Kreuzung Fährweg. Der 23-Jährige war ersten Erkenntnissen nach zu Folge alkoholisiert auf die Fahrbahn getreten und dabei vom Wagen eines in Richtung Ludwigslust fahrenden Mannes erfasst worden. Dabei erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen; der 80-jährige Pkw-Fahrer aus Ludwigslust erlitt keine körperlichen Schäden. Der in Schwerin lebende Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der beteiligte Pkw war in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Der verunglückte Fußgänger verfügt über die russische Staatsangehörigkeit, bei dem Pkw-Fahrer handelt es sich um einen Deutschen. Dem Fußgänger wurde eine Blutprobe entnommen; das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ebenfalls am gestrigen Tage ereigneten sich in Schwerin weitere Unfälle mit Personenschäden: Gegen 11.30 Uhr wurde eine 68-jährige Radfahrerin aus Schwerin in der Gadebuscher Straße beim Überqueren der Fahrbahn vom Wagen eines 56-jährigen Schweriners erfasst. Die Frau erlitt bei dem anschließenden Sturz Schulterverletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden. Auch in diesem Fall ist die Ermittlung der Unfallursache nun Aufgabe des Kriminalkommissariats Schwerin.

Später dann, gegen 18.00 Uhr, kam es noch zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigsluster Chaussee, bei dem ein 34-jähriger Schweriner in Folge eines Schocks leicht verletzt wurde: Der Deutsche war mit seinem Wagen ersten Erkenntnissen nach beim Spurwechsel auf das Fahrzeug eines 30-jährigen Schweriners aufgefahren. Der vorausfahrende 30-Jährige Deutsche blieb dabei unverletzt.

Der Auffahrende traf das vor ihm fahrende Fahrzeug bei dem Zusammenstoß so unglücklich, dass sein Fahrzeug auf die Seite kippte. Er wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf ca. 7.000 Euro beziffert. Beide Wagen mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

