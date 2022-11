Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: 17. Juli 2021: RE 74715, Strecke Heilbad Heiligenstadt - Leinefelde - Unbekannter entwendet persönliche Gegenstände, die Bundespolizei fahndet öffentlich nach dem Täter

Bahntrecke Heilbad Heiligenstadt - Leinefelde (ots)

Am Samstag, den 17. Juli 2021, entwendete ein bisher unbekannter Täter im Zeitfenster von 16:51 - 17:03 Uhr in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen dem Bahnhöfen Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis einer Frau deren Handtasche samt Inhalt. Die Frau schlief während der Tatausführung durch den Mann, sodass sie die Wegnahme ihrer Tasche zunächst nicht bemerkte. Eine Auswertung vorhandenen Videomaterials zeigt, dass der Täter den Regionalzug Nr. 74715 am Bahnhof in Heilbad Heiligenstadt betreten und nach Vornahme des Diebstahls am Bahnhof Leinefelde-Worbis wieder verlassen hat.

Personenbeschreibung

Der Täter ist männlich, hatte kurze dunkle Haare und wird auf ein Alter zwischen 25 - 35 Jahren geschätzt. Der Mann hatte am 17. Juli 2021 während der Tat ein blaues T-Shirt an, trug eine graue Dreiviertelhose sowie Sportschuhe.

Bilder des Tatverdächtigen finden Sie auf der Website der Bundespolizei: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_44_2022.html

Aufruf

Wer hat den Täter am 17. Juli 2021 an den Bahnhöfen in Heiligenstadt oder Leinefelde gesehen? Wer hat den Mann bei der Tatausführung beobachtet? Wer kennt den Aufenthaltsort der Person?

Zur Identifizierung und Ergreifung der Person bittet die Bundespolizeiinspektion Erfurt um Hilfe. Sachdienliche Hinweise zum Vorgang 536293/2021 nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr unter der Rufnummer +49(0)361 65983-0 entgegen.

(KT)

