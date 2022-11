Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach Diebstahlshandlungen

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei sucht Zeugen zu zwei Diebstahlshandlungen, die sich in der Nacht vom 10. auf den 11. November in Schwerin zugetragen haben:

In Schwerin-Wüstmark drangen in besagter Zeit unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengelände in der Wilhelm-Maybach-Straße ein. Hier entwendenden sie mehrere Paletten mit Metallerzeugnissen sowie mehrere schwere Kabelrollen im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der gleichen Nacht in der Weststadt: Unbekannte Täter überwanden den Bauzaun einer Baustelle in der Johannes-Brahms-Straße und brachen den Tankdeckel einer abgestellten Baumaschine auf. Aus dieser wurden dann Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer in Zusammenhang mit den Taten Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummer 0385/5180-2223 oder -1560 in Verbindung zu setzen. Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell