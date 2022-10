Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall gebaut und weggelaufen - Polizei sucht Fahrer und Zeugen

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Langehegge/Schürenkamp ist in der vergangenen Nacht ein Autofahrer verunglückt - und gegen eine Laterne geprallt. Zeugen hatten gegen 0.40 Uhr einen Knall gehört und daraufhin gesehen, wie ein Auto in der Nähe abgestellt wurde. Anschließend sei ein Mann ausgestiegen und weggegangen. Die alarmierten Polizeikräfte stellten an dem Auto frische Unfallschäden fest, auch der Laternenmast war beschädigt. In der Nähe der Unfallstelle trafen die Beamten auf eine 21-jährige Frau aus Marl. Nach ersten Erkenntnissen hat sie das Auto zwar gemietet, war aber offenbar zuvor nicht damit gefahren. Der gesuchte Mann, der aus dem Auto gestiegen war, wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, dunkles Oberteil, helle Hose, dunkle Tasche "umgehängt". Wer Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen. Bei dem Unfall entstand über 10.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell