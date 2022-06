Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Lkw Unfall auf der A64

Trierweiler (ots)

Am heutigen Mittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 64 in Fahrtrichtung Luxemburg ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 28-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem mit Sägemehl beladenen Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu steuern verlor sie die Kontrolle über den Sattelzug. Dieser kippte hierbei um und durchbrach mit dem Führerhaus die Mittelschutzplanke. Der Lkw kam quer auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Während der Bergungsmaßnahmen ist die Richtungsfahrbahn nach Luxemburg voll gesperrt. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befinden sich derzeit die Berufsfeuerwehr aus Trier, zwei Fahrzeuge der Polizeiautobahnstation Schweich, ein Fahrzeug der PI Schweich, die Autobahnmeisterei Schweich und die Straßenmeisterei Trier. Derzeit ist noch nicht abzusehen wie lange die Sperrung aufrechterhalten wird. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Trier abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell