Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht "An der Warth" in Brücken

Brücken (Birkenfeld) (ots)

Am 22.01.2023 befuhr ein weißer Ford Transit gegen 11:50 Uhr die Straße "An der Warth" in Brücken und verließ diese über einen ansteigenden Feldweg angrenzend an das Anwesen Nr. 30 in Richtung der Grüngutanlage Brücken. Hierbei verlor der Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Vorgarten des Geschädigten. Beim Verlassen des Grundstückes verursacht der Ford Transit derart tiefe Fahrspuren, sodass hierdurch Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782/9910.

