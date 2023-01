Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hund biss Passanten - Diebstahl von Buntmetall und Werkzeug - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Buntmetalle und Gerätschaften entwendet

Auf Gartengrundstücke, die sich in der Verlängerung des Kelterwegs befinden, wurde am Wochenende eingebrochen. Es wurden mehrere Hütten aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Zudem erbeuteten die Diebe Dachrinnen und Rohre. Auf dem Grundstück eines unweit entfernten Wasserreservoirs wurden noch ca. 30 Quadratmeter Kupferbleche einer Dachfläche demontiert und entwendet. Die verursachten Schäden sind bislang noch nicht beziffert. Tathinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Kernen im Remstal: Aufgefahren

Ein 90-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Montag gegen 11 Uhr die Schlossstraße und erkannte vor einer roten Ampel zu spät das Anhalten des vorausfahrenden Verkehrs. Er konnte nicht mehr abbremsen und fuhr einem Pkw Dacia hinten auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Jogger von Hund gebissen- Hinweise gesucht

Bereits am Freitag, den 06.01.2023, kam es zu einem Vorfall im Bereich der Straße Untere Au auf einem Fußweg zwischen Etzwiesenstadion und Kläranlage. Ein 61 Jahre alter Jogger war hier unterwegs, als er von einem unangeleinten, weißen Schäferhund in die linke Gesäßhälfte gebissen und dabei nicht unerheblich verletzt wurde. Ein Paar, zu welchem der Hund offenbar gehörte, reagierte auf Ansprache nicht und ging einfach weiter. Bei dem Hund soll es sich um einen weißen Schäferhund gehandelt haben, welcher ein schwarzes Geschirr mit der Aufschrift "Akira" trug. Die Frau hatte lange, schwarze Haare, welche zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Sie trug eine Sonnenbrille und hatte einen gebräunten Teint. Sie trug eine schwarze Weste und einen grauen Pullover darunter. Der Mann trug einen Cowboy-Hut, eine schwarze Weste, ein kariertes Hemd, eine Blue-Jeans und braune Leder-Sneaker. Er hatte längeres braunes Haar und einen blonden Schnauzer.

Die Polizeihundestaffel Schorndorf bittet um Hinweise auf die Hundehalter unter Telefon 07181 994430.

Kernen im Remstal: Unfall beim Überholen

Ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Astra befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr die K 1857 zwischen Stetten und Rommelshausen, als er einen vorausfahrenden Lininenbus überholen wollte. Der Autofahrer musste wegen Gegenverkehr sein Vorhaben abbrechen. Als er nach rechts lenkte, stieß er mit dem Linienbus zusammen, kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Die Insassen in dem Linienbus blieben unversehrt. Nach dem Unfall erlitt die entgegenfahrende Autofahrerin einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht aktiv bei der Karambolage verwickelt. Der Pkw des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro Sachschaden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt.

