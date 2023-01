Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Gegen umgestürzten Baum gefahren

Aalen (ots)

Michelfeld: Gegen umgestürzten Baum gefahren

Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau die K2360 von Schuppach kommend in Richtung Neunkirchen. Hierbei übersah sie einen umgestürzten Baum und fuhr gegen diesen. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Baum wurde in der Folge durch die Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Samstagabend gegen 19:30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Kerz auf dem linken Fahrstreifen. Dabei streifte er auf der Höhe einer dortigen Pension einen 18-jährigen Audi-Fahrer, welcher auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Bergwerkstraße geparkten PKW der Marke Volvo bei einem bislang unbekannten Fahrmanöver. An dem Volvo entstand dadurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallfahrer unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell