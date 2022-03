POL-AC: Diebstahl aus Autos - Zeugen gesucht

Aachen (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in Aachen zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Zwei hochmotorisierte Fahrzeuge meinten auf der Jülicher Straße ein Rennen auszutragen. Was beide Fahrzeugführer nicht registrierten: In der Schlange hinter den beiden beteiligten Fahrzeugen befand sich ein Streifenwagen, der das Rennen beobachten konnte. Ein Fahrzeug (PKW Ferrari) konnte angehalten werden. Das zweite Fahrzeug ...

