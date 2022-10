Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebe unterwegs

Gerolstein / Hillesheim (ots)

Am 14.10.2022 waren mehrere Trickdiebe in Gerolstein und Hillesheim unterwegs.

Gegen 10:30 Uhr begaben sie sich in den Bereich des LIDL-Marktes in Gerolstein und entwendeten ihr, nachdem sie eine ältere Dame im Bereich der Gemüseabteilung im Markt abgelenkt hatten, den Geldbeutel aus der Handtasche.

Gegen 14:15 Uhr begaben sich Trickdiebe im Bereich Hillesheim in ein Ladengeschäft in der Straße "Am Markt" und lenkten den Verkäufer ab. Im Anschluss entwendeten sie ihm seinen Geldbeutel, welcher in einem Nachbarraum lag.

Hinweise zu den Taten, zu den Tätern oder andere vergleichbare Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell