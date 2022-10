Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung durch flüchtenden PKW

Stadtkyll (ots)

Am 15.10.2022 sollte gegen ca. 13:15 in der Ortslage Stadtkyll ein grauer VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Fahrzeugführer durch Flucht zu entziehen. Hierbei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit über die Kirchstraße in Richtung Ortsmitte Stadtkyll und gefährdete mindestens einen Verkehrsteilnehmer. Bei dem betreffenden Verkehrsteilnehmer handelte es sich um den Fahrer eines weißen VW Tiguan. Anschließend flüchtete der Beschuldigte weiter in Richtung Raiffeisenplatz. Letztlich konnte dessen PKW in der Kögelstraße festgestellt werden.

Zeugen des Sachverhaltes, die Angaben zur Fahrweise des grauen VW Golf machen können, insbesondere jedoch der Fahrer des weißen VW Tiguan, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder via Email unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

