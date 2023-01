Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Unfallflucht - Balkonbrand - Wohnungseinbruch - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Schaukasten beschädigt

Am Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr wurde ein vor einer Kirche in der Gänsäckerstraße aufgestellter Schaukasten beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter warf einen Stein gegen den Schaukasten, wodurch das Glas zersplitterte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve auf den rechten Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, musste ein 22-jähriger KIA-Fahrer, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte er mit der rechten Leitplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen neueren schwarzen BMW, vermutlich 3er oder 5er Reihe mit Waiblinger Zulassung handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Balkonbrand

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr zum Brandausbruch auf einem Balkon in der Hugo-Wolf-Straße. Der Bewohner des Hauses konnte das auf dem Balkon gelagerte in Brand geratene Brennholz bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro, verletzt wurde niemand.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr und Samstag, 0:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden aus der Wohnung mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Zeugen nach Auseinandersetzung in Diskothek gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr kam es in sowie vor einer Diskothek in der Karlstraße zur Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Ein 30-jähriger Mann wurde hierbei verletzt. Da die genauen Umstände noch unklar sind, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Auto beschädigt

Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 12 Uhr wurde an einem in der Rosenstraße geparkten BMW der linke Frontscheinwerfer eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell