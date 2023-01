POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 15.01.2023, 12:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 15.01.2023, 12:00 Uhr

Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:16 Uhr kam es in der Straße Im Haal zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes. Nach einer Verkehrssituation, bei welcher ein Kleinwagen mit Schwäbisch Haller Zulassung wegen dem Mercedes anhalten musste, stiegen aus diesem zwei Männer aus, schlugen und traten gegen den Mercedes, sodass dessen Heckscheibe zu Bruch ging. Hiernach stiegen beide wieder in ihren Kleinwagen und fuhren, vermutlich entgegen der Einbahnstraße in Richtung Marktplatz davon. Beide Personen werden als Anfang 20, ca. 180 cm, mit kurzen dunklen Haaren und Bart und jeweils mit Trainingsanzug (einmal dunkel einmal rot) bekleidet beschrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 zu melden.

Braunsbach: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der Cröffelbacher Steige

Am Samstag gegen 10:12 Uhr kam es auf der Cröffelbacher Steige (L2218) zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein schwarzer 3er oder 5er BMW befuhr die Cröffelbacher Steige von Cröffelbach in Richtung Bühlerzimmer. Kurz nach dortiger Haarnadelkurve setzte der BMW zum Überholmanöver eines Pkws an, obwohl eine gefahrlose Vollendung des Überholvorgangs aufgrund einer weiteren nahenden Kurve nicht zu übersehen war. Kurz vor Beginn dieser Kurve versuchte der BMW wieder einzuscheren, jedoch kam bereits ein 22-jähriger Opel-Fahrer entgegen. Dieser versuchte noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel nicht mehr verhindern. Der BMW setzte hiernach seine Fahrt unerlaubt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Aussagen zu dem BMW machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 400524 zu melden.

Mainhardt: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 17:25 Uhr missachtete ein 23-jähriger VW-Fahrer an der Einmündung der Landesstraße 1050 in die B 14 im Bereich Mainhardt-Stock die Vorfahrt. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer wollte die Einmündung auf der B14 in Richtung Schwäbisch Hall passieren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem insgesamt ca. 20.000 Euro Schaden entstand.

