Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied vom 25.-27.11.2022; Verkehrsunfallflucht auf der B 42, Sexuelle Belästigung in Neuwieder Innenstadt, Betrunken mit PKW unterwegs, PKW unter Drogeneinfluss geführt

Neuwied (ots)

Verkehrsunfallflucht auf der B 42:

Am Freitag gegen 09:35 Uhr befuhr ein vermutlich weißer LKW die B 42 zwischen Leutesdorf und Hammerstein in Richtung Hammerstein und kollidiert mit dem Außenspiegel seines LKWs mit dem Außenspiegel des geschädigten LKWs. Nach der Kollision hielt der Geschädigte an, um sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Verursacher hingegen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden LKWs entstand Sachschaden.

Sollten Zeugen diesen Unfall beobachtet haben, wird gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631/8780 zu melden.

Sexuelle Belästigung in Neuwieder Innenstadt: Am Freitag gegen 22:30 Uhr sprachen zwei betrunkene 24 jährige Männer in der Schlossstraße eine 20 Jährige an und wollten sie zu sexuellen Handlungen überreden. Als sie ablehnte, schlug einer der beiden sie ins Gesicht und beleidigte sie. Eine Freundin schritt ein und informierte die Polizei. Beim Eintreffen hatten sich die beiden Beschuldigten bereits entfernt. In einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer gestellt werden. Vor Ort und auf der Dienststelle kam es durch die Beschuldigten zu Widerstandshandlungen gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zusammenfassend wurden Strafverfahren eingeleitet und die Beschuldigten verbrachten die Nacht in den Gewahrsamszellen der Polizei.

Betrunken mit PKW unterwegs:

Am Freitag gegen 23:35 Uhr meldeten zwei Zeugen, dass sie gerade einem PKW von Niederbieber Richtung Rodenbach hinterherfahren. Dieser würde durchgehend Schlangenlinien fahren und sei bereits mehrfach gegen den Bordstein rechtsseitig gestoßen. Die sofort entsandte Streife konnte den PKW aufnehmen und einer Kontrolle unterziehen. Die 41 jährige Fahrzeugführerin roch nach Alkohol. Am PKW konnten ferner frische Unfallspuren festgestellt werden. Sie lehnte einen Alkoholtest vor Ort ab. Die Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, um ihr eine Blutprobe für das Strafverfahren zu entnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der Führerschein beschlagnahmt.

PKW unter Drogeneinfluss geführt:

Am Samstagmittag wurde ein 32 jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss. Im Folgenden reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamin. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden ein Ordungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell