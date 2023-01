Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 15.01.2023 11:15 Uhr

Backnang: Zeugen gesucht nach Unfall mit Rettungswagen

Am Samstag gegen 16:55 Uhr befuhr ein Rettungswagen die B 14 in Richtung Oppenweiler mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Kurz vor der Einmündung zur Eichhalde hielt ein bislang unbekannter silberner Mercedes am rechten Fahrbahnrand, um den Rettungswagen durchfahren zu lassen. Als dieser den Mercedes passierte, scherte das Fahrzeug jedoch wieder nach links in Richtung Fahrbahnmitte aus und streifte den Rettungswagen. Hiernach hielt der Rtw, während der Mercedes seine Fahrt fortsetzte. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich unter 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Unfall mit hohem Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:39 Uhr befuhr eine 35-jährige Kia-Fahrerin die Schlichtener Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf ein, am rechten Fahrbahnrand parkenden, VW auf. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

