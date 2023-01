Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 15.01.2023, 11:15 Uhr

Aalen (ots)

Essingen-Dauerwang: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 15:14 Uhr befuhr ein 51-Jähriger Porsche-Fahrer die Nebenstrecke Richtung Essingen in der Verlängerung der Margarete-Steiff-Straße. Hierbei beschleunigte er in einer Linkskurve zu stark, sodass das Fahrzeug übersteuerte. Beim Versuch das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen kollidierte er mit einem vorausfahrenden 35-jährigen Opel-Fahrer. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

