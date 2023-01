Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dachrinnen entwendet - Sachbeschädigungen mittels Farbe - Katalysator entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: LKW gestreift

Am Freitag gegen 09:25 Uhr wollte ein 58-Jähriger mit seinem Fiat von Essingen kommend auf die B29 in Richtung Aalen einscheren. Hierbei unterschätzte er den Abstand zu einem aus Richtung Schwäbisch Gmünd heranfahrenden LKW und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Waldstetten: Katalysator entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete in der Bettringer Straße einen Katalysator aus einem Honda, der vor einer dortigen Werkstatt abgestellt war. Der Schaden in Höhe von ungefähr 200 Euro wurde am Donnerstag gegen 11:30 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Katalysators nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen mittels Farbe

Die Lärmschutzwand an der Buchauffahrt in der Straße "Unterm Buch" wurde von Unbekannten mittels Farbschmiererei beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Etwa im selben Zeitraum wurde die Überdachung des Fahrradabstellplatzes am Bahnhofsplatz ebenfalls mit Farbe beschmiert. Hierbei beläuft sich der Schaden auf etwa 150 Euro.

Beide Farbschmierereien wurden am Donnerstag bemerkt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher werden nun von der Polizei Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 erbeten.

Degenfeld: Im Kurvenbereich mit LKW kollidiert

Am Freitagfrüh stellten Polizisten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Verursacher eines Verkehrsunfalls auf der Filstalstraße fest. Der 58-jährige Dacia-Fahrer befuhr gegen 06:50 Uhr die Straße in Richtung Degenfeld. In einer Rechtskurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, wurde der Unfallverursacher zur Blutprobenentnahme in eine Klinik gebracht. Sein PKW war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste das Baubetriebsamt Schwäbisch Gmünd die Unfallstelle reinigen.

Schwäbisch Gmünd: Dachrinnen entwendet

Am Donnerstagmittag um 12 Uhr wurde festgestellt, dass im Mühlweg an einem Gebäude und zwei angrenzenden Garagen insgesamt etwa 30 Meter Kupferdachrinnen abmontiert und entwendet wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Rinnen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell