POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter LKW-Fahrer in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Kanalstraße seinen LKW entladen. Beim Öffnen der Laderaumtür stieß diese gegen die Heckklappe eines dort geparkten BMW einer 42-Jährigen. Anschließend verließ der LKW-Fahrer unerlaubt die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf ...

mehr