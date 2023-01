Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Fahrzeugteilen, Unfälle und sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Aalen: Hochwertige Fahrzeugteile entwendet

Diebe entwendeten zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 1.30 Uhr mehrere hochwertige Fahrzeugteile von Pkw, welche auf einem Firmengelände an der Osterbucher Steige abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 25.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben des Unfallverursachers zufolge war Sekundenschlaf die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Gegen 23 Uhr befuhr der 52-Jährige mit seinem VW Passat die Landesstraße 1075 zwischen Abtsgmünd und Laubach. Hier kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die Leitplanken. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro; das Fahrzeug des 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: 10.000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr musste ein 50-Jähriger auf der B 19 zwischen dem Burgstallkreisel und dem Aalener Dreieck mit seinem Volvo einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen. Hierbei fuhr das Fahrzeug in Grünschnitt -bestehend aus Ästen-, der am Fahrbahnrand abgelegt war, wobei an dem Pkw Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Rainau: Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr ereignete. Auf der Landesstraße 1029 zwischen Dalkingen-Weiler und Haisterhofen hielt eine 27-Jährige ihren BMW an, um vor dem Abbiegen Gegenverkehr durchzulassen. Eine 39-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Mercedes der Unfallverursacherin auf die Gegenfahrspur, wo er gegen den Mercedes eines entgegenkommenden 57-Jährigen prallte. Die 39-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere, die 27-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellenberg: Aufgefahren

Auf rund 10.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 18-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr verursachte, als er mit seinem VW auf der Landesstraße 1070 auf den stehenden Seat einer 28-Jährigen auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Schranke gefahren

Kurz vor 21 Uhr am Donnerstagabend befuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW Touareg die B 29 aus Richtung Stuttgart, wo er am Eingang zum Einhorntunnel eine Schranke übersah und dagegen fuhr. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zwei mal aufgefahren

Mit ihrem VW fuhr eine 20-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 29, Verteiler Iggingen, auf den stehenden Renault einer 60-Jährigen auf. Diese war kurz zuvor mit ihrem Fahrzeug selbst auf einen vor ihr stehenden Pkw aufgefahren, wobei sie sich leichte Verletzungen zugezogen hatte. Auch die 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: 16-Jährige belästigt

Bereits am Mittwochmittag zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr wurde eine 16-Jährige von einem bislang Unbekannten belästigt. Die Jugendliche saß in diesem Zeitraum im Linienbus 6, der zwischen Schwäbisch Gmünd und Rehnenhof unterwegs war. Ein ca. 80 Jahre alter Mann erzählte der Jugendlichen hier Sachverhalte mit sexuellem Inhalt und fasste sie wohl auch mehrfach ans Knie. Der Unbekannte ist ca. 165 cm groß und schlank. Er hat kurzes graues schütteres Haar und war offenbar unrasiert und hatte schlechte Zähne. Bekleidet war er mit einer langen braunen oder grauen Winterjacke, einer Stoffhose und einem brauen Hut. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

