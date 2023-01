Pinneberg (ots) - Die Feuerwehren im Kreis Pinneberg erlebten eine besonders unruhige Silvesternacht. Nach nur 16 beziehungsweise sieben Einsätzen in den beiden Vorjahren, mussten die freiwilligen Helfer genauso oft ausrücken, wie vor der Corona-Pandemie. Von 18 Uhr am Silvesterabend bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen zählte die Leitstelle in Elmshorn 36 Alarmierungen für ...

mehr