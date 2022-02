Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in einem Entsorgungsbetrieb in Hamburg Veddel,

Hamburg (ots)

Am Vormittag des 11.02.2022 wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Feuer in der Sortieranlage eines Abfallentsorgungsunternehmens in der Hovestraße in Hamburg Veddel gemeldet. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte fanden eine starke Rauchentwicklung auf dem Betriebsgelände vor. Aufgrund der Größe der Sortierhalle wurde vom Einsatzleiter eine Alarmerhöhung auf Feuer Stufe zwei ausgelöst. Erste Erkundungen unter umluftunabhängigem Atemschutz ergaben, dass in einem 35ft- Container mit Metallschrott und Kunststoffen im Inneren der Sortierhalle ein Feuer ausgebrochen war. Die massive Rauchentwicklung veranlasste die Feuerwehr, die Bevölkerung über das System MOWAS zu warnen. Erste Maßnahmen der Brandbekämpfung im Inneren der Anlage mit einem Strahlrohr zeigten schnell Wirkung. Um abschließende und umfangreiche Löschmaßnahmen erzielen zu können, musste der Container von Kräften der Feuerwehr Hamburg aus der verrauchten Anlage geschleppt werden. Zeitgleich wurden in einem Radius von 2.000m um die Einsatzstelle Schadstoffmessungen in der Luft durch den Umweltdienst der Feuerwehr Hamburg veranlasst. Diese ergaben keine erhöhte Belastung mit toxischen Stoffen. Eingesetzte Kräfte: Zwei Löschgruppen der Berufsfeuerwehr mit Ergänzungskomponente, zwei Freiwillige Feuerwehren, ein A-Dienst, ein B-Dienst, ein Bereichsführer, ein Umweltdienst der Feuerwehr sowie mehrere Sonderfahrzeuge

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell