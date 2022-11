Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Dortmunder Innenstadt - 26-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1304

Nach einem Raub im Bereich des Sonnenplatzes in der Nacht zu Samstag (26. November) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 26-jähriger Dortmunder wurde bei der Tat leicht verletzt.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war der Mann gegen 23 Uhr zu Fuß unterwegs auf der Sonnenstraße in Richtung Möllerbrücke. Im Bereich des Sonnenplatzes wurde er von hinten angesprochen. Als er sich umdrehte, schlug ihn ein unbekannter Täter mehrfach. Insgesamt erkannte er drei Männer, die ihm offenbar efolgt waren. Anschließend schubsten ihn zwei Männer und traten ihn, so dass er zu Boden sackte. Mehrfach forderten die Täter Geld von ihm. Der 26-Jährige richtete sich wieder auf und gab an, kein Geld zu haben. Daraufhin bedrohte ihn einer der Unbekannten mit einem Messer. Der Dortmunder beteuerte immer lauter, dass er kein Geld dabei habe, weshalb die drei Männer schließlich über die Möllerstraße in Richtung Innenstadt flüchteten.

Der 26-Jährige bemerkte anschließend das Fehlen einer Taschenlampe, die er mit sich geführt hatte. Er wurde bei der Tat leicht verletzt und suchte selbständig einen Arzt auf.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden wie folgt beschrieben:

- Täter 1 (Messer): ca. 165 bis 175 cm groß, ca. 18 bis 21 Jahre alt, athletisch gebaut, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einer dunkelroten Winterjacke mit Kapuze, die er offen trug, einem beigen Strickpullover und einer schwarzen Jeans

- Täter 2: ca. 180 bis 185 cm, ca. 18 bis 21 Jahre alt, schlank, schwarze, kurz rasierte Haare, Dreitagebart, trug eine dunkle Wellensteyn-Jacke und eine schwarze Jogginghose

- Täter 3: ca. 165 bis 175 cm groß, ca. 18 bis 21 Jahre alt, kräftig, schwarze gescheitelte Haare, Oberlippenbart

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten, ab dem morgigen Montag um 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell