POL-DO: Schusswaffengebrauch im Rahmen eines Einsatzes in Geseke

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:1302 Am Donnerstagabend (24. November) ist es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Faßstraße in Dortmund gekommen. Ein Vater und seine beiden Söhne wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Angaben zufolge bog eine 61-jährige Hagenerin von der Hafenstraße in die Faßstraße ab. Kurz vor der Mittelinsel erfasste das Auto einen ...

mehr