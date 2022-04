Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Reihenhaus in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Ein Dieb ist am Montag, 11. April, in ein Reihenhaus an der Königsstraße eingebrochen. Er entwendete Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte.

Nach ersten Ermittlungen kletterte der Unbekannte gegen 10.30 Uhr über ein Tor in den Garten des Hauses und brach zunächst in das dortige Gartenhaus ein. Anschließend öffnete er gewaltsam die Terrassentüre und durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen. Am Ende verließ der Dieb das Haus mit der Beute durch ein Küchenfenster und lief in Richtung Pestalozzistraße.

Die Ermittler bitten Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell