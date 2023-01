Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Nachtragsmeldung zu Bedrohungslage & Diebstahlsdelikte

Aalen (ots)

Berglen-Öschelbronn: Nachtragsmeldung zu Bedrohungslage

Wie am Morgen bereits vermeldet wurde, kam es am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr aufgrund einer Bedrohungslage bei einem Gehöft am Ortsrand von Öschelbronn zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Gerichtsvollzieher wurde vom Bewohner des landwirtschaftlichen Anwesens bei der Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mit einer Kettensäge bedroht. Als die Polizei vor Ort eintraf, ging der Tatverdächtige mit der laufenden Kettensäge auf die Beamten zu, weshalb von einem der Polizeibeamten ein Warnschuss abgegeben wurde. Anschließend zog sich der 58-Jährige in das Anwesen zurück. Er wurde letztlich durch Beamte des SEK widerstandlos festgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Spezialklinik eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 09:20 Uhr:

Berglen-Öschelbronn: Polizeieinsatz nach Bedrohungslage

Am Donnerstagmorgen kam es in der Ginsterstraße zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage. Ein Gerichtsvollzieher verständigte kurz vor 7:30 Uhr die Polizei, da er vom 58-jährigen Bewohner eines Gehöfts am Ortsrand von Öschelbronn bedroht wurde, als er Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Mann durchführen wollte. Anschließend hatte sich der Mann im Anwesen zurückgezogen. Das Gelände wurde durch die Polizei unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers abgesperrt.

Der Tatverdächtige wurde mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Oppenweiler: Reifen und Diesel entwendet

Bei einem Autohandel in der Straße In den Badwiesen haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag vier Sätze Kompletträder entwendet sowie aus einem Fahrzeug etwa 30 Liter Sprit abgezapft. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise zum Vorfall wird von der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 erbeten.

Waiblingen: Versuchter Pkw-Aufbruch

Unbekannte versuchten beim Hallenbad in der Straße An der Talaue am Donnerstagmorgen einen geparkter Pkw Mercedes aufzubrechen. Hierzu habe die Täter die Fahrertüre aufgebogen. Ein Zugang zum Fahrzeuginnern gelang den Personen jedoch nicht. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 6.30 Uhr und 7.45 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Fahrrad entwendet

Ein Fahrrad der Marke Kalkhoff, Typ Track Street 1.0 wurde am Dienstag entwendete, das tagsüber beim Bahnhof abgestellt und angekettet war. Die Tat wurde am Abend gegen 19.30 Uhr bemerkt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell