Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen/Winnendnen: Fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer

Rems-Murr-Kreis: (ots)

In der Bagasse in Neustadt wurde am Donnerstag ein 36-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Von den Polizeibeamten wurde bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung festgestellt, dass der Autofahrer mit über einem Promille am Steuer saß, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Weiterfahrt eines weiteren Verkehrsteilnehmers musste am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße in Winnenden untersagt werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde dort festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs unter Drogeneinwirkung stand. Gegen beide Personen wurde ein Verfahren eingeleitet und zur Feststellung deren Fahrtauglichkeit Blutuntersuchungen veranlasst. Die Fahrerlaubnis des Autofahrers wurde vorläufig entzogen.

