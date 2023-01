Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand eines Häckslers - Mit Bierglas zugeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Rund 35.000 Euro Schaden bei Brand eines Häckslers

Ersten Einschätzungen nach auf rund 35.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Brand am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 15.45 Uhr fing ein Häcksler zu brennen an, nachdem er in der Beethovenstraße zum Zerkleinern von Christbäumen eingesetzt wurde. Die Brandursache an dem Gerät dürfte in einem technischen Defekt zu suchen sein.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Mit ihrem Mercedes Benz streifte eine 39-Jährige am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr einen in der Hirschbachstraße abgestellten Ford, wobei jedoch lediglich geringer Sachschaden entstand.

Ellwangen: Mit Bierglas zugeschlagen

Zusammen mit zwei Begleitern hielt sich ein 28-Jähriger am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in einer Gaststätte im Sebastiansgraben auf. Nachdem die drei Männer beim Verlassen des Lokales jeweils ein Bierglas mitnahmen, wurden sie vom Wirt in der Nähe des Torborgens eingeholt und angesprochen. Der 28-Jährige schlug hier dem 44 Jahre alten Gastwirt das Bierglas mit voller Wucht auf den Hinterkopf, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet und sich eingemischt hatte, wurde seitens des 28-Jährigen beleidigt, ehe dieser mit seinen zwei Begleitern davonging. Beamte des Ellwanger Polizeireviers trafen im Rahmen einer Fahndung alle drei Männer kurze Zeit später unter der Siemensbrücke an. Bei der Aufnahme der Personendaten beleidigte der 28-Jährige die eingesetzten Beamten, weshalb er mit zur Dienststelle genommen wurde. Dieser Maßnahme widersetzte er sich vehement und versuchte nach den Polizisten zu treten. Drei Beamte erlitten durch die Widerstandshandlungen des renitenten Mannes leichte Verletzungen.

Ellwangen: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters streifte eine 63-Jährige am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr mit ihrem Mercedes Benz den Hyundai einer 41-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

