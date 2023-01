Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Berufsinfoveranstaltungen im Februar in Schwäbisch Hall und Kirchberg

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall: Berufsinformationsveranstaltungen

Die Polizei möchte über ihre Karrieremöglichkeiten informieren. Denn auch in diesem Jahr werden wieder Nachwuchsbeamte für ein Studium oder eine Ausbildung im Polizeidienst eingestellt. Um junge Interessenten bestens zum Polizeiberuf zu informieren, bietet das Polizeipräsidium Aalen im Landkreis Schwäbisch Hall im Februar an zwei Terminen eine Besichtigung der jeweiligen Dienststelle an.

Am 03.02.2023 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird die Dienststelle der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg an der Jagst zur Besichtigung angeboten.

Am 10.02.2023 besteht für Berufsinteressenten die Möglichkeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr die Räumlichkeiten des Polizeireviers Schwäbisch Hall und des dortigen Kriminalkommissariats zu besichtigen.

An beiden Terminen werden die Aufgabenbereiche der Dienststellen erläutert und die entsprechenden Einsatzmittel vorgestellt. Begleitend wird es an beiden Terminen auch Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen, Karrieremöglichkeiten, Ausbildung und Studium geben.

Die Teilnehmerzahl für beide Termine ist begrenzt, daher werden Interessenten gebeten sich zeitnah per Mail an aalen.berufsinfo@polizei.bwl.de anzumelden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell