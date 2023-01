POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Unfallfluchten, Sachbeschädigung und Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: Unfall an Stoppstelle Eine 52-jährige Fahrerin eines Pkw Jeep befuhr am Montag gegen 17.40 Uhr die Westtangente in Richtung Waiblingen und beabsichtigte nach links in die K 1910 in Richtung Schmiden einzubiegen. Sie hielt an der dortigen Stoppstelle zunächst an und übersah beim Abbiegen eine aus Richtung Waiblingen vorbeifahrende Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ...

mehr