Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Kneipenbesucher - Fahrzeugbrand - Verkehrsvorfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstagmorgen gegen 6:40 Uhr ein Mercedes während der Fahrt in der Neustädter Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam mit sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

Waiblingen-Bittenfeld: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schillerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Fiat wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zwei Mädchen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 75 Jahre alte Honda-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr die Südumgehung in Richtung B14 und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihr fahrende 50-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Beim Aufprall wurden zwei im VW sitzende elfjährige Mädchen leicht verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7000 Euro.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein am Bahnhof mit einem Schloss gesichertes schwarzes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 600 Euro, auffällig sind die neongelben Griffe. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Aggressiver Kneipenbesucher in Gewahrsam

Gäste einer Kneipe in der Gottlieb-Daimler-Straße verständigten am späten Dienstagabend kurz nach 23:30 Uhr die Polizei, da ein aggressiver Mann mehrere Besucher der Lokalität beleidigt und auch geschlagen hatte. Auch als die Polizei vor Ort eintraf, ließ der 34-Jährige sich nicht beruhigen und beleidigte die Beamten mehrfach aufs Übelste. Der betrunkene Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Kirchberg an der Murr: Unfall beim Überholen - Polizei sucht Unfallzeugen

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr die L 1124 zwischen Frühmesshof und Fürstenhof, als er bei der Einmündung in Richtung Zwingelhausen einen vorausfahrenden Rettungswagen überholte, der dort ohne Sondersignal einen Krankentransport durchführte. Beim Überholen sei der Krankentransportwagen nach links geraten, wobei die Fahrzeuge sich seitlich touchierten. Hiebei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Zur Klärung der weiteren Unfalldetails bittet die Polizei in Backnang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Backnang: Unfallflucht

Im Seehofweg stieß am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Daihatsu. Nach dem Vorfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt ohne den Vorfall anzuzeigen. Er hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Vorfall und auf den unbekannten Unfallverursacher erbittet die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/90990.

Kernen im Remstal: Zeugen zu Verkehrsvorfälle gesucht

Auf der K 1857 in Richtung Stetten kam es am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen. Ein 26-jähriger Seat-Fahrer sei auf der Strecke mehrmals ohne zwingenden Grund von einem vorausfahrenden Mercedesfahrer ausgebremst worden. Als der Seat-Fahrer dann im weiteren Verlauf den Mercedes-Fahrer überholte, habe dieser beschleunigt und das Überholen erheblich erschwert. Zeugen der Vorfälle sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

