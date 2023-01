Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfall an Stoppstelle

Eine 52-jährige Fahrerin eines Pkw Jeep befuhr am Montag gegen 17.40 Uhr die Westtangente in Richtung Waiblingen und beabsichtigte nach links in die K 1910 in Richtung Schmiden einzubiegen. Sie hielt an der dortigen Stoppstelle zunächst an und übersah beim Abbiegen eine aus Richtung Waiblingen vorbeifahrende Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Rückschaupflicht missachtet

Ein 58-jähriger Golf-Fahrer beabsichtigte am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr im Stöhrerweg vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei missachtete er die Rückschaupflicht und stieß mit einem nachfolgenden Klein-Lkw zusammen. Hierbei entstand ca. 5000 Euro Sachschaden.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 9 Uhr mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zu einem Brand in die Feuerseestraße aus. Dort war in der Küche eines Wohnhauses eine Warmwasserpumpe in Brand geraten. Das Feuer wurde gelöscht, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzte Personen waren nicht zu beklagen.

Schorndorf: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr den Gehweg in der Talauenstraße. Als er eine dort stehende Mülltonne umfahren wollte, verlor er die Kontrolle und kippt in die Fahrbahn, wo er von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde notärztlich versorgt und in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.

