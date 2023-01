Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Betrug per WhatsApp - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 17.10 Uhr und 17.20 Uhr einen Schaden von rund 2000 Euro, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der vor einer Poststelle in der Hofherrnstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Fachsenfeld: Parkrempler

Beim Ausparken seines Ford Kuga beschädigte ein 42-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16 Uhr einen in der Kirchstraße geparkten Audi A3, wobei ein Sachschaden von rund 6500 Euro entstand.

Aalen: Betrug per WhatsApp

Nachdem sie von ihrer angeblichen Tochter eine Nachricht über WhatsApp erhalten hatte, überwies eine 59-Jährige am Montagnachmittag tatsächlich rund 2000 Euro an unbekannte Betrüger. Nachdem eine weitere Geldforderung einging, reagierte der Mitarbeiter einer Bank, dem der Sachverhalt aufgefallen war, und stoppte die Überweisung. Weitere Anrufe im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen im Laufe der letzten Tage blieben erfolglos.

Die Polizei rät:

- Bitten Sie in derartigen Fällen um eine Sprachnachricht - Rufen Sie die Person auf Ihrer alten Nummer an, um ihre Identität zu überprüfen

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Opel die Kreisstraße 3318 zwischen Killingen und Lippach, wo er aus unbekannten Gründen mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro verursachte.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin verursachte Unfall

Eine 16-jährige Fußgängerin verursachte am Montagabend einen Unfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde. Die deutlich alkoholisierte Jugendliche querte die Buchstraße, weshalb ein 53-jähriger Audi-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um das Mädchen nicht mit seinem Fahrzeug zu erfassen. Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern, ging die 16-Jährige davon; sie konnte jedoch rasch ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw-Fahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ereignete. Mit seinem Fiat kam ein 20-Jähriger auf der Kreisstraße 3329 zwischen Schwäbisch Gmünd und Maitis aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr ein Stationierungszeichen und fuhr dann gegen eine Böschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell