POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Einbruchsdiebstahl, Unfall

Langenburg-Atzenrod: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag und Samstag haben Unbekannte ein in der Blaufelder Straße aufgestelltes Werbeschild einer Firma aus der Betonverankerung gerissen und zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07953 925010 zu melden.

Ilshofen-Eckartshausen: Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Donnerstag, 22.12.2022, 12:00 Uhr und Montag, 09.01.2023, 7:00 Uhr verschafften sich unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer, welcher in der Friedrich-List-Straße steht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von rund 5.500 Euro.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Bühlertann: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstagmorgen gegen 2:20 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem VW auf der K2628 von Fronrot kommend in Richtung Kammerstatt unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

