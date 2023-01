Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mutlangen: Garagenbrand

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde über die integrierte Rettungsleitstelle ein Brand in der Hahnenbergstraße gemeldet. Offenbar war hier ein Feuer in einer zu einem Mehrfamilienhaus gehörigen Doppelgarage gekommen. Die Feuerwehr Mutlangen war mit 26 Kräften, die Feuerwehr Durlangen mit sechs Kräften vor Ort im Einsatz, um den Brand zu löschen. Bei dem Brand wurde die Garage, ein Motorrad der Marke Harley-Davidson und ein Ford Transit zerstört. Ein weiterer PKW der Marke Hyundai wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

