Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen beschädigt, Bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Bühlerzell: Reifen beschädigt

Zwischen Montagnachmittag 13 Uhr und Donnerstagmorgen 07 Uhr stach ein Vandale in die Reifen eines in der Sulzbacher Straße geparkten Toyota und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07973 5137 nach Zeugen.

Untermünkheim: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Sonntagabend gegen 17:50 Uhr befuhr eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin die B19 von Untermünkheim in Richtung Kupferzell. Hierbei fuhr sie auf eine vor ihr fahrende 33-jährige Ford-Fahrerin auf. Durch den Unfall wurden sowohl die 23-Jährige als auch die 33-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

