Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220603.1 Preetz: Kind bei missglücktem Auspark-Manöver verletzt

Preetz (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es auf einem Preetzer Parkplatz zu einem Unfall, bei dem ein PKW-Fahrer einen 13-Jährigen leicht verletzte. Anschließend durchbrach er eine Hecke und landete mit seinem Wagen in einem Graben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Preetzer Polizei fuhr der 86 Jahre alte Fahrer eines Mercedes gegen 18:15 Uhr rückwärts aus der Parkbucht eines Parkplatzes in der Lindenstraße. Hierbei touchierte er zunächst einen 74-Jährigen, der jedoch unverletzt blieb. Im Anschluss erfasste er einen 13-Jährigen, der sich im Bereich der dortigen Fahrradständer aufhielt. Der Junge erlitt Schürfwunden und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, das er noch am gleichen Abend verlassen konnte.

Der 86-Jährige fuhr unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit dem Jungen vorwärts zurück in die Parklücke, durchbrach hierbei eine angrenzende Hecke und kam im dahinterliegenden Straßengraben zum Stehen. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus, konnte dies aber auch am gleichen Abend verlassen. Alkohol hatte der Mann vor Fahrtantritt nicht konsumiert.

Der Mercedes, an dem vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein und geben der Führerscheinstelle Kenntnis.

Matthias Arends

