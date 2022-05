Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220531.1 Kiel: Untersuchungshaft nach versuchtem Kellereinbruch

Kiel (ots)

Sonntagmorgen versuchte ein 20-jähriger Mann, in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers nahmen den Mann fest. Er trat erst wenige Tage zuvor als PKW-Einbrecher in Erscheinung.

Um 09:05 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei über den Polizeiruf 110, dass eine männliche Person gegenwärtig versuche, in einen Keller eines Hauses in der Gazellestraße einzubrechen. Sofort suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen den Einsatzort auf und nahmen den polizeibekannten 20-Jährigen fest.

Der Mann trat in den vergangenen Tagen auch wegen anderer Diebstahlsdelikte in Erscheinung. Unter anderem brach er am vergangenen Freitagvormittag in der Eutiner Straße einen PKW auf. Auch hier nahmen Polizeibeamte des 4. Polizeireviers den Mann fest, setzten ihn aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Grund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Im vorliegenden Fall wurde der Beschuldigte nun aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell