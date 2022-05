Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220530.3 Kiel: Verletzte Tauben in Kiel-Mettenhof aufgefunden

Kiel (ots)

In den letzten Wochen seien, laut Auskunft eines Zeugen, immer wieder verletzte und verstorbene Tauben im Kieler Stadtteil Mettenhof aufgefunden worden. Bei zwei Tauben hätte man ein Luftgewehrprojektil im Körper festgestellt.

Besonders auffällig sei die Häufung der aufgefundenen Tiere rund um den Kurt-Schumacher-Platz.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen in Bezug auf die verletzten bzw. getöteten Tauben und/oder Schussgeräuschen im Bereich Kurt-Schumacher-Platz in Kiel geben kann, möge sich mit der Polizeistation Mettenhof unter 0431/160 1372 in Verbindung setzen.

Eva Rechtien

