POL-KI: 220527.4 Schwentinental: Nägel auf Fahrbahn verteilt

Kreis Plön (ots) - Am 25.05.2022 kenterte auf dem Plöner See ein Paddelboot, besetzt mit einem 51-jährigen Mann. Durch das umsichtige Verhalten des Sohnes konnte dem Vater vermutlich das Leben gerettet werden. Der Familienvater sei am späten Mittwochnachmittag mit seinem 14-jährigen Sohn zu einem Ausflug an den Plöner See aufgebrochen. Man hätte gemeinsam in zwei Einer-Paddelbooten von Plön nach Dersau paddeln ...

