POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 11.05.2022,

Zwei tote Kinder in der Innenstadt / Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus / Fahndung nach einem Tatverdächtigen läuft - Hanau

(neu) Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau ermitteln aktuell wegen einem Tötungsdelikt an zwei Kindern in der Innenstadt. In diesem Zusammenhang wird mit Hochdruck nach einem Tatverdächtigen gefahndet.

Gegen 7.25 Uhr ging in der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein. Die ersten Einsatzkräfte fanden dann im Innenhof des Hauses einen schwerverletzten Jungen vor, der bereits nicht mehr ansprechbar war. In einer Wohnung im neunten Obergeschoss entdeckte die Polizei dann ein lebloses Mädchen auf dem Balkon; hier konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Der schwerverletzte Junge kam sofort in eine Klinik, wo er trotz aller ärztlichen Bemühungen wenig später verstarb.

Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und von Kriminalpolizei gehen von einem Tötungsdelikt aus und konzentrieren sich nun darauf, was sich am Morgen in dem Haus abgespielt hat. Erste Hinweise deuten auf einen familiären Hintergrund der Tat. Auch die Identität der beiden Kinder steht noch nicht eindeutig fest.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Tatverdächtigen. Weitere Angaben zu dieser Person können derzeit noch nicht gemacht werden.

Nähere Erkenntnisse zu der Tat soll auch die Obduktion der beiden Kinder bringen, die für heute angesetzt wurde.

Mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen können weitere Erkenntnisse vermutlich erst am morgigen Donnerstag veröffentlicht werden.

