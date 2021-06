Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Leichtkraftradfahrer

Am 17.06.2021, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein Taxifahrer mit seinem Pkw Mercedes die Wormser Straße in Richtung Bobenheim-Roxheim auf der rechten Fahrspur, welche auf die Autobahn A6 in Richtung Mannheim führt. Neben ihm befuhr in gleicher Richtung ein Leichtkraftradfahrer die linke Spur in Richtung Bobenheim-Roxheim. Kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn geriet der Taxifahrer auf die linke Spur, touchierte den Leichtkraftradfahrer, worauf dieser stürzte und hierbei leicht verletzt wurde und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Frankenthal sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

