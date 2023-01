Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Brand auf Terrasse - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Feuer auf Terrasse

Auf einer Terrasse eines Wohnhauses im Dahlienweg brach am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Feuer aus. Durch eine Passantin konnte das Feuer rechtzeitig festgestellt und Rettungskräfte alarmiert werden. Letztlich wurde der Brand gelöscht, sodass lediglich geringer Schaden entstand. Verletzt wurde niemand. Bei dem Vorfall war neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hier wird geprüft, ob der Brand möglicherweise durch eine brennende Zigarette ausgelöst wurde.

Backnang: Automat aufgebrochen

In einem Hofladen im Ungeheuerhof wurde in der Nacht zum Sonntag ein Milchautomat aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Die unbekannten Täter verursachten bei der Tatbegehung über 3000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen.

Backnang: Wohnungseinbruch

In der Uhlandstraße wurde am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Es wurde hierbei Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt hierzu sachdienliche Hinweise unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, der am Samstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr im Breitensteinweg beim Rangieren gegen einen Pkw BMW Mini fuhr. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/577720 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Am Sonntag in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 10 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Vereinsheim in der Schönfeldstraße einzubrechen. Glücklicherweise hielt die Eingangstüre dem Einbruchsversuch stand, sodass die Einbrecher nicht ins Innere des Gebäudes gelangten. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Rudersberg-Königsbronnhof: Automaten aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag brachen bisher unbekannte Diebe zwei Lebensmittelautomaten im Königsbronnhof auf und entwendeten aus diesen mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag einen in der Friedrichstraße geparkten Daihatsu und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

