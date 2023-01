Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Pferdeunterstand beschädigt, Verkehrsunfälle

Obersontheim: Spiegelstreifer mit Feuerwehrfahrzeug

Am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs die L1066 von Obersontheim nach Mittelfischach. Hierbei kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen und geriet auf die Fahrbahn des 26-Jährigen. Das entgegenkommende Fahrzeug streifte den Spiegel des Feuerwehrfahrzeugs und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte es sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Untermünkheim: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr die B19 von Untermünkheim in Richtung Schwäbisch Hall. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Wolpertshausen: Pferdeunterstand beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Plane eines Pferdeunterstandes in der Haller Straße. Hierfür zündete er diese an und verursachte einen Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kreßberg-Oberstelzhausen: Einbruch

Zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr und Samstag, 15:58 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Container, welcher bei Oberstelzhausen am Waldrand befindet. Aus dem Inneren des Containers entwendeten die Einbrecher mehrere Musikboxen, Alkoholika und verschiedene Lichter. Zudem wurde das Innere des Containers mit dem Löschschaum aus einem Feuerlöscher verunreinigt. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

