Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Lagerraum - zwei Schlagbohrmaschinen und mehrere Kupferrohre entwendet - Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag, 08.07.2022 in der Zeit von 05:30 bis 09:40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Kellerräume eines Gebäudes an der Nierenberger Straße ein, die von einer Firma als Lagerraum genutzt werden. Aus dem Lager wurden zwei Schlagbohrmaschinen der Marke Makita und etwa 20 Kupferrohre entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Rufnummer 02822 7830.

