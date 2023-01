Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verletzte Person in Fellbach - Update

Waiblingen (ots)

Fellbach: Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Zu unten genanntem Sachverhalt teilt das Polizeipräsidium Aalen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart folgende Ergänzung mit:

Nachdem die kriminalpolizeilichen Ermittlungen den Tatverdacht gegen die festgenommene Person erhärtet haben, wird der 19-jährige Tatverdächtige kosovarischer Staatsangehörigkeit im Laufe des Nachmittags dem Haftrichter vorgeführt.

Der Gesundheitszustand des 16-jährigen Geschädigten ist Stand jetzt unverändert.

Es haben sich bislang keine Erkenntnisse hinsichtlich einer Beteiligung weiterer Personen an der Auseinandersetzung ergeben.

Bezugsmeldung:

Rems-Murr-Kreis: Verletzte Person in Fellbach 08.01.2023, 10:01 Uhr

Wailbingen Fellbach: Bei Streit mit Messer verletzt

Gegen 22:00 Uhr wurde in Fellbach ein verletzter 16-Jähriger im Bereich des Berliner Platzes aufgefunden. Zum derzeitigen Kenntnisstand war er zuvor mit einem 19-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf er durch seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt wurde. Der 19-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell