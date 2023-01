Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streit um Parklücke und Sachbeschädigung in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Streit um Parklücke

Am Samstag gegen 14:30 Uhr wollte ein 49-Jähriger mit seinem VW in eine Parklücke in der Rappenstraße einfahren. Dort stand jedoch ein 59-jähriger Fußgänger, der den Parkplatz für seinen Bruder reservieren wollte. Nach einem Streitgespräch stürzte der 59-Jährige zu Boden. Es ist bislang strittig, ob der Fußgänger vom Pkw angefahren wurde, oder ob er sich selbst zu Boden fallen ließ, um einen Unfall vorzutäuschen. Deswegen werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Fenster durch Böller beschädigt

Im Zeitraum von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 10:45 Uhr, wurde an einer Kindertagesstätte in der Szekesfehervarer Straße eine Scheibe beschädigt. Bislang unbekannte Täterschaft platzierte einen Feuerwerkskörper zwischen Rollladen und Fenster, wo dieser explodierte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugenhinwiese werden unter 07171 358-0 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten.

