Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1076 zwischen Röhlingen und Erpfental wird der unbekannte Unfallverursacher von der Polizei Ellwangen gesucht. Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr musste ein 22-jähriger Audi-Fahrer aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges so weit nach rechts ausweichen, dass er in den nassen Grünstreifen und hierdurch ins Schleudern geriet. Der Audi A4 kollidierte auf der Wiese mit einem Grenzstein, wodurch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Verletzt wurde der 22-Jährige glücklicherweise nicht. Wer Hinweise zu dem gesuchten Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu kontaktieren.

Bopfingen: Unbekannter verursacht Unfall - Hinweise erbeten

Ein 35-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 22.30 Uhr die Landstraße 1078 zwischen Kirchheim am Ries und Bopfingen. Etwa Mittig der Strecke kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem dunklen Mercedes Benz entgegen. Dieser fuhr komplett auf der Gegenspur, weshalb der BMW nach rechts ausweichen musste. Beim Ausweichmanöver kollidierte er mit einer Warnbake und kam anschließend in einem Acker zum Stehen. Der entgegenkommende Mercedes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 35-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Er wurde für eine Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde einbehalten. Am verunfallten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise zum geflüchteten Fahrzeug unter der Rufnummer 07961 9300.

